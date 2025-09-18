Rottamazione, recidivo il 77% dei contribuenti - Il Governo studia il filtro
Sono 21,78 milioni i titolari di debiti fiscali, il 71,3% lavoratori dipendenti (19.195 euro a testa). Sul tavolo lo stop a chi è già decaduto
Una folla sconfinata di debitori aspetta la nuova rottamazione. Ma molti rischiano di rimanere delusi; almeno se i filtri che si stanno studiando al Mef per ridurre costi e rischi di nuovi “buchi da sanatoria” saranno attivati. L’ultima fotografia dell’Italia con le cartelle arriva dalla relazione della Commissione tecnica sul magazzino della riscossione, anticipata sul Sole 24 Ore di ieri. I debitori di fisco, previdenza ed enti locali sono 21,78 milioni, e nell’84,3% dei casi sono persone fisiche...
