Sempre esenti Iva se la visita è di carattere culturale e non speculativo
Il caso riguarda un’azienda speciale, ente pubblico economico, che svolge la propria attività nel settore della promozione turistica del territorio del Comune
Non si applica l’Iva sui servizi culturali legati alla promozione turistica di siti di particolare valore storico e ambientale, organizzati da un ente pubblico, nel caso di specie miniere e parchi speleologici; con la risposta n. 229/2025/E, l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti.
