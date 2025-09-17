Fisco e contabilità

Sempre esenti Iva se la visita è di carattere culturale e non speculativo

Il caso riguarda un’azienda speciale, ente pubblico economico, che svolge la propria attività nel settore della promozione turistica del territorio del Comune

di Federico Gavioli

Non si applica l’Iva sui servizi culturali legati alla promozione turistica di siti di particolare valore storico e ambientale, organizzati da un ente pubblico, nel caso di specie miniere e parchi speleologici; con la risposta n. 229/2025/E, l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti.

Nel caso in esame un’azienda speciale, ente pubblico...

