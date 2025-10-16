Sardegna, Todde resta presidente. La Consulta: sua decadenza illegittima
Secondo i giudici, il Collegio ha esorbitato dai propri poteri pronunciandosi sulla decadenza della presidente della Regione
La presidente della Regione Sardegna, la pentastellata Alessandra Todde eletta con il contributo di tutto il centrosinistra nel marzo del 2024, resta in carica. La richiesta di decadenza formulata nel gennaio scorso dal Collegio regionale di garanzia elettorale - per presunte irregolarità durante la campagna elettorale - non era legittima. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 148 pubblicata ieri. Secondo i giudici, «il Collegio ha esorbitato dai propri poteri pronunciandosi ...