Semplificazioni, primo sì al Ddl: certificati medici a distanza per i dipendenti pubblici
Oggi in Aula il Ddl: in farmacia test, vaccini e scelta del medico - Acquisizione automatica dei titoli per l’iscrizione degli studenti
Procedure digitali più facili per le iscrizioni a scuola, nuovi servizi, vaccini e test diagnostici in farmacia, dimezzamento da 12 a 6 dei mesi concessi alle pubbliche amministrazioni per annullare in autotutela autorizzazioni o contributi economici, introduzione del silenzio assenso per gli interventi edilizi autorizzati sugli immobili vincolati, possibilità per i medici di certificare a distanza, con le tecnologie della telemedicina, la malattia che giustifica l’assenza dei dipendenti pubblici...