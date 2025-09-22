Affitti brevi, un mercato da 42 miliardi frenato dalla giungla normativa

Un comparto in crescita, che sta contribuendo a creare opportunità economiche e a ridisegnare il volto delle realtà urbane e non. Il settore degli affitti brevi è al centro del dibattito normativo, sociale ed economico e la prima edizione degli “Stati Generali degli Affitti Brevi 2025” organizzato da Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi) – con il patrocinio dei ministeri del Turismo e delle Infrastrutture e Trasporti e la presenza della ministra del Turismo, Daniela Santanchè – è l’...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi