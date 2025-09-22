Doppio colpo a Taranto e Padova per il Consorzio stabile Itm
Con Seli, Hana e Politecna realizzerà un Centro Nautico per i Giochi del Mediterraneo e un nuovo edificio universitario
Sono stati aggiudicati i lavori per il nuovo Centro nautico dei Giochi del Mediterraneo nell’area ex Stazione Torpediniere a Taranto. Il progetto, messo in gara con una base d’asta di 9, 5 milioni è stato affidato al Consorzio stabile Itm, che ha presentato il ribasso più alto, pari al 33% sull’importo iniziale.
Il consorzio vincente, son base operativa a Salerno, si avvarrà delle imprese esecutrici Seli manutenzioni generali (Monza) e Hana (Milano). Alla gara hanno partecipato 20 operatori economici...