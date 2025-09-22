Abitazione inidonea: stop alla replica dello sconto fiscale sul nuovo rogito
Ok all’agevolazione solo se non è già stata utilizzata per l’immobile preposseduto
La proprietà di una casa “inidonea” a essere abitata non impedisce l’acquisto di un’altra con l’agevolazione fiscale “prima casa”, a condizione che l’abitazione inidonea non sia stata a sua volta comprata con la stessa agevolazione. Questo è il punto della situazione sulla controversa questione della “prepossidenza” di una casa inidonea. Un punto che emerge dalla sentenza di Cassazione 24478 del 3 settembre scorso, la cui lettura induce alla convinzione che nella giurisprudenza di legittimità si ...