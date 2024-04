Silenzio nell’interpello impugnabile davanti al giudice tributario

L’impugnazione del silenzio dell’ente impositore di fronte a una istanza di interpello non può essere proposta avanti al giudice amministrativo, ma al giudice tributario.

Il Tar Sardegna, con sentenza n. 186/2024, ha dichiarato il difetto di giurisdizione nel caso di un ricorso con cui un contribuente ha contestato il silenzio inadempimento di un Comune a una istanza di interpello.

L’interpello, peraltro recentemente riformato dal Dlgs 219/2023 che ha riscritto l’articolo 11 della legge 212/2000, è un istituto che consente al contribuente di sottoporre all’amministrazione finanziaria e, quindi, anche agli enti impositori, una fattispecie concreta e personale, laddove sussistano obiettive condizioni di incertezza circa il suo trattamento tributario.

Il contribuente, ha ritenuto di poter adire al giudice amministrativo per ottenere dallo stesso una pronuncia per avere risposta dall’ente all’interpello proposto, volto a ottenere l’esatta quantificazione della Tari a suo carico.

Tuttavia, il Tar ha precisato che l’istituto del ricorso avverso il silenzio inadempimento non è stato introdotto dal legislatore come rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della pubblica amministrazione. Pertanto, lo stesso non è sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione sottostante, ma può essere proposto avanti al giudice amministrativo solo se il medesimo ha la giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta inevasa.

Poiché la competenza sulle controversie tributarie è assegnata al giudice tributario, competenza che si configura come giurisdizione a carattere generale che si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato, ogni qualvolta che vi sia un collegamento tra un atto della Pubblica Amministrazione e il rapporto tributario, e cioè laddove un provvedimento incida su di una pretesa tributaria.

Poiché l’istanza di interpello risulta sicuramente idonea a incidere sul rapporto tributario, l’eventuale silenzio non può che essere impugnato davanti al giudice tributario, rammentando, peraltro, che le fattispecie di atti impugnabili definite dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992 non sono tassative, ma che è impugnabile qualsiasi atto che manifesti al contribuente una pretesa tributaria definita.

L’istituto dell’interpello è stato modificato dal Dlgs 219/2023, il quale ha previsto sei tipologie di interpello in luogo delle precedenti quattro, le quali non tutte si attagliano comunque ai tributi locali. L’istituto mantiene i suoi caratteri fondamentali e si ritiene che debba essere disciplinato dagli enti locali nei propri regolamenti, rammentando che l’articolo 1, comma 3, della legge 212/2000, come modificato dal Dlgs 219/2023, ha stabilito che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla legge 212/2000 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dallo statuto del contribuente. Come a dire che tutti gli istituti previsti dallo statuto riformato, applicabile a tutti i soggetti del rapporto tributario (inclusi i Comuni), devono essere recepiti dagli enti locali, mediante modifica dei propri regolamenti, tenendo conto dei principi di legge.

(*) Vice presidente Anutel

