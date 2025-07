La Csea presenta il conto ai Comuni per le componenti perequative 2024

Amara sorpresa per tanti Comuni. Nelle ultime settimane molti di essi hanno ricevuto dalla Csea (Cassa per i servizi energetici ed ambientali), le intimazioni di pagamento relative alle componenti perequative aggiunte alla tassa sui rifiuti UR1 e UR2, riferite al 2024.

Si tratta delle due componenti perequative introdotte dalla deliberazione Arera n. 386/2023, destinate, rispettivamente, al finanziamento dei costi dei rifiuti pescati o volontariamente raccolti negli specchi d’acqua e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

I Comuni, in quanto gestori delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, erano tenuti ad applicare le due componenti perequative sin dallo scorso anno, dovendo successivamente provvedere alla dichiarazione degli importi addebitati agli utenti entro il 31 gennaio 2025 (articolo 6 allegato A deliberazione Arera n. 3368/2023) ed al versamento delle somme entro il 15 marzo 2025.

La diatriba che è si è sin da subito sviluppata riguardava l’obbligo di riversamento degli importi complessivamente addebitati agli utenti ovvero se tali importi andavano determinati considerando solo delle somme effettivamente pagate dai contribuenti. La posizione assunta dall’Arera e, per questa, dalla Csea si è orientata nel richiedere il riversamento degli importi semplicemente addebitati, indipendentemente dall’incasso. Infatti, nella dichiarazione scaduta lo scorso 31 gennaio il modello informatico richiedeva l’indicazione del numero di utenze ad uso domestico e il numero di utenze a uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno “a-1” (2024) – Faq “data Entry rifiuti Csea” n. 04; con una mera moltiplicazione matematica veniva determinato l’importo da versare.

Tale posizione è stata contestata da numerosi comuni (e dall’Ifel, vedasi documento del 13/02/2024 e successivi), i quali ritenevano che il riversamento dovesse essere effettuato solo con riferimento alle somme riscosse. Punto di vista condiviso anche dalla Corte dei conti della Liguria, con le deliberazioni 4 e 5 del 22/1/2025.

Ciononostante, l’Autorità e la Csea non hanno cambiato la propria posizione, provvedendo anzi ad ingiungere ai Comuni (e ai gestori) ritenuti inadempienti, il versamento della differenza tra l’importo “addebitato” e quello “incassato” e riversato alla Csea. Diversi Comuni hanno però riscontrato la nota della Csea, evidenziando diversi profilli di illegittimità della richiesta. In primo luogo, si sottolinea la mancanza di una previsione di legge che giustifichi l’addebito della componente perequativa UR2 (a differenza di quanto accade per la UR1), evidenziando come, ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non per legge.

Inoltre, viene rimarcato il fatto che, come evidenziano i Giudici contabili liguri, e come evincibile dalle deliberazioni Arera, il soggetto passivo dei prelievi è l’utente, ossia il soggetto tenuto al pagamento della Tari/tariffa per l’utenza. Il Comune è estraneo a tale rapporto obbligatorio.

La Csea, inoltre, ha provveduto a inviare le richieste di pagamento anche a quei Comuni che non avevano addebitato le componenti perequative nel 2024, riservandosi di provvedere nel 2025, spesso a causa di difficoltà tecniche e dell’incertezza applicativa. Peraltro, la Faq 8 afferma che: “la dichiarazione deve essere comunque inviata alla Csea entro e non oltre il 31 gennaio 2025 (o anni successivi), dichiarando un numero di utenze pari a zero qualora nel 2024 (o anni successivi) non siano stati emessi documenti di riscossione”, facendo ritenere a molti enti che il mancato addebito delle componenti perequative nei documenti emessi nel 2024 esonerasse dall’obbligo dichiarativo. Salvo poi correggere il tiro, ma solo con la successiva Faq n. 12, la quale precisava che nel caso in cui in un anno il gestore abbia omesso nei documenti di riscossione l’applicazione delle componenti perequative pro tempore vigenti, doveva comunque presentare la dichiarazione entro il 31/1/2025 sulla base del numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione in un determinato anno a (2024 nell’esempio).

Si è verificato dunque lo scenario delineato dalla Corte dei conti della Lombardia, con la delibera n. 15 del 23/01/2025, la quale, pur non pronunciandosi sul punto riguardante l’obbligo di versamento sulla base del “bollettato” o dell’incassato, ha sottolineato che i provvedimenti dell’Autorità possono essere impugnati davanti al Giudice amministrativo ovvero, successivamente, avanti al Giudice ordinario, per quanto attiene la loro concreta esecuzione.

Si tratta di una questione molto delicata, che si complica con l’introduzione dal 2025 della nuova componente perequativa UR3 per il finanziamento del bonus sociale rifiuti, componente che deve essere applicata già dal 2025. Molti Comuni, infatti, avendo già provveduto ad emettere l’avviso di pagamento unico per l’anno 2025 nei primi mesi dell’anno, ossia prima o a ridosso dell’uscita della delibera Arera introduttiva della componente (deliberazione n. 133 del 1 aprile 2025), non hanno applicato la componente perequativa nel 2025, riservandosi di recuperarla nell’anno 2026. Anche per evitare di emettere nuovi avvisi di pagamento del 2025 per pochi euro, emissione del tutto antieconomica. Tuttavia, tali enti, se l’interpretazione della Csea e dell’Arera non cambierà, dovranno dichiarare entro il 31/01/2026 tutte le utenze per le quali hanno emesso gli avvisi di pagamento (anche se senza componente perequativa UR3) e anticipare le relative risorse, non solo non incassate, ma neppure addebitate. Un paradosso assolutamente da evitare, anche alla luce degli importi della componente UR3, ben più cospicui di quelli delle due componenti introdotte nel 2024.

Senza tenere conto del fatto che, una tale posizione, costringe gli enti a non poter contabilizzare le componenti perequative nelle partite di giro (come riterrebbe il Mef), in quanto la creazione di residui attivi riferiti agli importi emessi e non incassati comporta la necessità di procedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto che il rischio di insoluto grava sul comune (Corte conti Lombardia, deliberazione n. 15/2025). Su tali questioni urge un intervento chiarificatore.

(*) Vicepresidente Anutel

