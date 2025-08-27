Social media e digital manager, la sfida della nuova comunicazione nella Pa
Con l’approvazione della legge n. 69 del 2025, anche la comunicazione della Pa avrà un nome e un cognome, quello del «Social media e digital manager», simile alle aziende private nelle quali da tempo la figura del Social Media Manager si occupa di sviluppare e gestire la presenza online di aziende e brand, creando strategie per migliorare visibilità, engagement e interazione con il pubblico. Si tratta di una professione che richiede capacità analitiche, creatività e una profonda conoscenza delle ...