Atenei, primo sì alla riforma dei concorsi

Riforma in vista per i concorsi universitari. Il Senato ha approvato ieri in prima lettura - con 72 voti a favore e 48 contrari - il disegno di legge che riforma il reclutamento negli atenei e manda in pensione dopo un quindicennio l’abilitazione scientifica nazionale (Asn) introdotta dalla legge 240 del 2010: il “patentino” che attualmente consente agli aspiranti prof ordinari e associati di accedere alle selezioni locali. Al suo posto il provvedimento promosso dalla ministra Anna Maria Bernini, ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi