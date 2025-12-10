Atenei, primo sì alla riforma dei concorsi
Ok del Senato con 72 sì e 48 no al Ddl Bernini sul reclutamento universitario
Riforma in vista per i concorsi universitari. Il Senato ha approvato ieri in prima lettura - con 72 voti a favore e 48 contrari - il disegno di legge che riforma il reclutamento negli atenei e manda in pensione dopo un quindicennio l’abilitazione scientifica nazionale (Asn) introdotta dalla legge 240 del 2010: il “patentino” che attualmente consente agli aspiranti prof ordinari e associati di accedere alle selezioni locali. Al suo posto il provvedimento promosso dalla ministra Anna Maria Bernini, ...