Spl, arriva il piano di risanamento esteso alle eventuali inadeguatezze nel servizio
La legge sulla concorrenza ha introdotto un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare entro 3 mesi «un piano per intraprendere le necessarie misure correttive»
Il voto di fiducia in Senato probabilmente chiude la discussione in materia di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 e può quindi considerarsi definitiva, salvo il necessario passaggio alla Camera. La norma resta ovviamente nel solco degli adempimenti Pnrr, e prevede, tra le altre disposizioni, un ulteriore rafforzamento delle disposizioni relative al decreto di riordino dei servizi pubblici locali (Dlgs 201/2022) in materia di ricognizione.
Le novità a questo proposito, infatti, prendono...
Criminalità, le grandi città chiedono risorse al Governo
di Marta Casadei e Michela Finizio
L’Aquila e Roma: picco di denunce sul pre Covid - Firenze, borseggi record
di Marta Casadei e Michela Finizio