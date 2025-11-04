Criminalità, le grandi città chiedono risorse al Governo
I sindaci delle città metropolitane, dove si concentra il 48% dei reati, sottolineano il peso di turismo e pendolari e chiedono provvedimenti nazionali. Per l’Anci fondi insufficienti
Che esista un problema sicurezza nelle grandi città italiane, dove oltre ai residenti ci sono quotidianamente migliaia di visitatori e city users, i sindaci delle città metropolitane lo sanno benissimo. Lo hanno confermato gli ultimi dati del Viminale pubblicati in anteprima ieri da Il Sole 24 Ore del Lunedì, relativi delitti denunciati dalle forze di Polizia all’autorità giudiziaria nel 2024: i reati sono cresciuti del 1,7% e il 48% degli illeciti si registra nelle 14 aree metropolitane, uno su ...
L’Aquila e Roma: picco di denunce sul pre Covid - Firenze, borseggi record
di Marta Casadei e Michela Finizio