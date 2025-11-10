Sport, impianti obsoleti. I Comuni in prima fila nella rigenerazione
Censimento Sport e Salute: l’età media degli stadi di calcio di serie A e B è di oltre 60 anni e meno del 15% utilizza fonti rinnovabili
Il parco degli impianti sportivi italiani mostra i segni del tempo: l’inadeguatezza tecnologica, energetica e strutturale colpisce la maggioranza delle strutture presenti sul territorio, trascinando con sé maggiori costi di manutenzione e minori ricavi nella gestione. Una debolezza che diventa però opportunità di rigenerazione, come ben sanno i Comuni, attori principali della stagione di rilancio dell’impiantistica.
Il censimento delle strutture portato avanti da Sport e Salute – la società pubblica...