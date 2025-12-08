Subappalto qualificante, indicazione obbligatoria nel Dgue
La sentenza del Tar Salerno traccia il perimetro di applicazione del subappalto necessario nel nuovo codice e precisa il ruolo del soccorso istruttorio
Con una decisione molto articolata (sent. 27.11.25, n. 1952), il Tar Salerno, Sez. II, consolida l’orientamento secondo cui, nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori pubblici, l’operatore economico sprovvisto delle qualificazioni SOA richieste per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria può partecipare alla gara soltanto se dichiara sin dalla domanda di partecipazione la volontà di ricorrere al subappalto necessario, impegnandosi a subappaltare integralmente tali lavorazioni...