Sulla riforma aperture da Fi e Pd. Gandolfi (Upi): «Ora serve più coraggio»
I capogruppo di Azzurri e Dem: «Dossier sul tavolo subito dopo la manovra»
Più chiaro di così, il Capo dello Stato non poteva essere sulla necessità di far superare «l’eterno limbo» alle Province. E le parole di Sergio Mattarella hanno dato l’occasione a Pasquale Gandolfi, il presidente di Bergamo che da un anno guida l’Unione delle Province (Upi), di chiedere a Governo e Parlamento «più coraggio». Perché «la riforma delle Province è necessaria al Paese, per dare piena attuazione al dettato costituzionale»; e bisogna «garantire alle nostre amministrazioni gli strumenti ...