Superbonus, la donazione non evita la tassazione delle plusvalenze

La provenienza per donazione dell’immobile non basta ad evitare la speciale, e più gravosa, tassazione delle plusvalenze legate alle ristrutturazioni col beneficio del superbonus. La conclusione è contenuta nella risoluzione n. 62/2025, pubblicata dall’agenzia delle Entrate. Questa modalità di trasferimento di un’unità immobiliare non viene, cioè, equiparata alla successione, in quanto la norma della Legge di bilancio 2024 le disciplina diversamente.



Il quesito che ha innescato il chiarimento arriva...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi