Ponte sullo Stretto, il Governo tira dritto: «Cantieri a febbraio»

Dopo le fiamme di mercoledì sera, l’ordine di scuderia è uno: abbassare i toni a tutti i livelli e marciare compatti verso l’obiettivo. Che il Governo ha chiarito da subito: il Ponte sullo Stretto, a cui Matteo Salvini ha legato a doppio filo il suo mandato di ministro delle Infrastrutture, s’ha da fare. Ovviamente con un percorso alternativo che prenderà contorni più definiti soltanto dopo il deposito delle motivazioni che hanno spinto la Corte dei conti a negare il visto di legittimità sulla delibera...

