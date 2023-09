Superbonus, può scalare le spese chi prova di averle sostenute in concreto di Silvio Rivetti

La domanda del lettore e la risposta dell’esperto

La domanda del lettore: Nell’ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, agevolato con il superbonus 110 per cento, le spese sono state di fatto sostenute, nella misura del 50% cadauno, da parte dei coniugi conviventi e comproprietari dell’immobile. Successivamente, in fase di compilazione della dichiarazione congiunta del modello 730/2023, è possibile per entrambi portare in detrazione la propria quota di spesa sostenuta, anche se le fatture pagate risultano intestate a uno solo dei due (nel caso specifico, al marito) e se le stesse fatture sono state pagate, con apposito bonifico per detrazioni fiscali, dal conto corrente bancario intestato esclusivamente al medesimo coniuge (il marito)?

La risposta dell’esperto: La risposta è positiva. Come chiarito dalla prassi erariale (da ultimo, si veda la circolare 17/E/2023), il beneficio fiscale è spettante anche a favore del contribuente, comproprietario o familiare convivente, che abbia effettivamente sostenuto le spese edilizie e nella relativa misura, pure se questi non figuri intestatario delle fatture di spesa e/o dei bonifici, a condizione che i documenti di spesa risultino integrati con i dati del soggetto che ha sostenuto la quota della spesa stessa, e con la percentuale di questa.

Tali integrazioni devono essere poste in essere fin dall’inizio, ossia fin dal primo anno di godimento della detrazione; infatti, in base alla circolare 11/E/2014, risposta 4.1, nei periodi d’imposta successivi non è ammessa la possibilità di ripartire la spesa in modo diverso. Si evidenzia, infine, che, in caso di controllo fiscale, il coniuge che ha partecipato alle spese dovrà essere in grado di dimostrare documentalmente l’effettivo sostenimento della quota delle stesse da parte sua.