Superpremi antievasione, crescono del 60 per cento i fondi per agenzie e Mef
Ai dipendenti 159 milioni in più per le buste paga, in deroga ai tetti di spesa
L’ambizione degli obiettivi deve poggiare sulla motivazione del personale chiamato a raggiungerli. E per alimentare la motivazione non c’è strumento più efficace dei premi in busta paga.
Poggia su questi presupposti il superaumento dei fondi per i premi di risultato dei dipendenti di agenzie fiscali e ministero dell’Economia: dall’anno prossimo, come prevede uno degli emendamenti riformulati alla manovra arrivati ieri in commissione Bilancio al Senato, gli incentivi parametrati agli incassi cresceranno...
I crediti stralciati tra Fcde e Fsc
di Nicola Cinosi (*) e Arianna Bencini (**) - Rubrica a cura di Ancrel