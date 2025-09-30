Trasformazione edilizia, sulla conversione dell’ex hotel in appartamenti l’Iva è al 10%
La domanda del lettore: Quale aliquota Iva va applicata a un contratto da stipulare con l’impresa di costruzioni, per la ristrutturazione (con cambio di destinazione d’uso) di un ex albergo, considerando che l’immobile verrà riconvertito in appartamenti da vendere?
La risposta dell’esperto: In base al n. 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione delle opere di ristrutturazione...