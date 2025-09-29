Webuild realizza il nuovo polo cardiovascolare al Policlinico Gemelli di Roma

A Roma, all’interno del complesso ospedaliero del Policlinico Gemelli, Webuild realizzerà, con la controllata Nbi, il nuovo Polo cardiovascolare “Cuore” (acronimo di Cardiovascular Unique Offer ReEngineered). Il nuovo centro – che sorgerà all’interno del campus universitario esistente – avrà un’impronta architettonica iconica e sarà un hub clinico e scientifico di livello nazionale per la prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie cardiovascolari. Il progetto è stato commissionato dalla ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi