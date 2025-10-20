Un 2026 da record per gli enti locali: in campo tre contabilità parallele

Sul terreno della finanza pubblica, gli enti locali possono vantare più di un primato. Alcuni sono invidiabili, come i saldi positivi che riducono di anno in anno l’indebitamento del comparto, o i sistemi perequativi che distribuiscono i fondi sulla base dell’incrocio tra capacità fiscali e costi standard, seguendo meccanismi che la maggioranza della Pa non ha nemmeno tentato di applicare. Altri lo sono meno, come quello che nel 2026 farà convivere nello stesso anno addirittura tre sistemi contabili...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi