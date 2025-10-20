Un 2026 da record per gli enti locali: in campo tre contabilità parallele
Accanto al sistema finanziario e all’economico patrimoniale debuttano le regole Accrual
Sul terreno della finanza pubblica, gli enti locali possono vantare più di un primato. Alcuni sono invidiabili, come i saldi positivi che riducono di anno in anno l’indebitamento del comparto, o i sistemi perequativi che distribuiscono i fondi sulla base dell’incrocio tra capacità fiscali e costi standard, seguendo meccanismi che la maggioranza della Pa non ha nemmeno tentato di applicare. Altri lo sono meno, come quello che nel 2026 farà convivere nello stesso anno addirittura tre sistemi contabili...