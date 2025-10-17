Fisco e contabilità

Cassa vincolata pari a zero per più esercizi, nuovo warning della Corte dei conti

Rappresenta un indice di potenziale irregolarità gestionale e di alterazione della rappresentazione finanziaria dell’ente

di Enzo Cuzzola

La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la delibera n. 173/2025/PRSE, ha segnalato che la cassa vincolata pari a zero per più esercizi rappresenta un indice di potenziale irregolarità gestionale e di alterazione della rappresentazione finanziaria dell’ente.

Secondo la Corte, l’assenza di una puntuale distinzione tra...

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità