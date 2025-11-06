Utility, nel 2024 investiti 8,5 miliardi in Italia (+15%)
Focus su servizio idrico, decarbonizzazione, circolarità, digitalizzazione
Cresce il volume complessivo degli investimenti realizzati nel 2024 dalle utility italiane: +15% rispetto all’anno precedente, passando da 7,4 a 8,5 miliardi di euro. In particolare, 3,9 miliardi di euro sono stati destinati al servizio idrico integrato (da 2,9 del 2023), 1,3 miliardi alla decarbonizzazione (da 1,1 del 2023), 1,1 miliardi all’economia circolare (da 530 milioni del 2023) e 780 milioni alla digitalizzazione (da 589 del 2023) che comprende tra le altre cose controllo a distanza delle...