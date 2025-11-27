Verso lo scorrimento per i progetti di riqualificazione dei piccoli Comuni
Il governo sta lavorando a una revisione delle graduatorie a seguito dei ricorsi e delle verifiche fatte negli ultimi due anni
Il bando pubblico per i progetti di riqualificazione dei piccoli Comuni verso una nuova canche. I progetti meritevoli di finanziamento sono risultati 1.179, ma le domande sono state più del doppio. «Abbiamo chiesto al governo di reperire nuove risorse e di procedere allo scorrimento sostenendo anche i progetti rimasti fuori in prima battuta: è tecnicamente possibile perché la graduatoria rimarrà in corso di validità per tre anni». Così in una nota Roberto Pella e Paolo Emilio Russo, capogruppo di...