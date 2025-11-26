Se l’amministrazione viene condivisa per il bene comune
Insieme per il bene comune: questo il tema al centro dell’Assemblea nazionale di Anci 2025 (Bologna, 13-15 novembre 2025). Il bene comune è, infatti, una sfida innanzitutto per i quasi 8000 Comuni italiani - la prima linea della nostra democrazia, termometro della partecipazione civica e, dunque, della fiducia nelle istituzioni, come sottolineato dal Presidente Mattarella nel discorso di apertura. Una sfida, però, non solo per i Comuni: piuttosto, una sfida da mettere “in comune”, da condividere ...