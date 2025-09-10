A Bologna al via il cantiere per riqualificare l’ex Scalo Ravone
Conto alla rovescia per il nuovo distretto del mutualismo, dell’innovazione e dell’economia collaborativa firmato Settanta7. Taglio del nastro nel 2027 dopo due anni di lavori
Cantieri partiti a Bologna per realizzare il nuovo distretto del mutualismo, dell’innovazione e dell’economia collaborativa all’interno dell’ex Scalo Ravone. L’intervento - aggiudicato dal comune di Bologna al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Operazione Srl con Aedinovis Srl. con la modalità dell’appalto integrato con un ribasso del 24,10% - è stato progettato dal team di progettazione integrata costituito da Settanta7, West8, Rizoma Architecture, Studio Perillo, La Stanza C, Vibes...