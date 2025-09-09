Cessione di immobile strumentale fuori dal calcolo della detrazione Iva
Esclusione dal pro rata anche con la riclassificazione in bilancio come bene merce. La risposta a interpello 231 ha ritenuto la vendita residuale rispetto all’attività
La cessione di fabbricati strumentali non concorre alla determinazione del calcolo della percentuale del pro rata di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, anche se riclassificato in bilancio quale bene merce. Questo chiarimento è stato fornito dalle Entrate con la risposta 231/2025 in risposta a un interpello presentato da un contribuente che riteneva di poter considerare l’operazione relativa alla cessione di un immobile strumentale nella determinazione della percentuale di detrazione ...
