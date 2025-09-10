Casa, von der Leyen: è crisi sociale, entro l’anno Piano per alloggi a prezzi accessibili
La presidente della Commissione europea annuncia iniziative contro la crisi abitativa: «non è solo questione sociale: è un rischio per coesione e competitività. Rivedere norme su aiuti di stato»
La crisi abitativa non è solo una crisi che allontana il bisogno primario di un alloggio, ma è diventata una questione sociale e un rischio per la competitività dell’intera Europa. Per questo l’Europa risponderà promuovendo iniziative e soluzioni per favorire l’accesso all’alloggio. Questo in sintesi il messaggio contenuto in un passaggio del primo discorso sullo stato dell’Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pronunciato il 9 settembre a Strasburgo.
«Per troppi europei...