Al Consorzio Medil tre manutenzioni stradali in Campania per 111,7 milioni
Arco lavori realizza nuove gaterooms per l’imbarco dei voli all’aeroporto Marconi di Bologna per 14,9 milioni
Tris di cantieri stradali per il Consorzio Medil per un valore di 111,7 milioni. Nell’ambito del piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2025-2027, Acamir - Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti - ha assegnato al gruppo di Benevento i lotti Caserta (importo 49,4 milioni), Benevento (43,7 milioni) e Napoli (18,5 milioni). Il lotto Avellino da 56,2 milioni è andato invece ad Anc costruzioni e il lotto Salerno da 31,5 milioni a Gr costruzioni.
All’aeroporto Guglielmo...