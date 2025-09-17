Reggio Calabria completa lo schema depurativo per 18,9 milioni
A Vallo della Lucania in gara la realizzazione dell’essiccatore fanghi di depurazione in località Perito
A Reggio Calabria prende il via la procedura per i lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie e di depurazione. Sogesid affida l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto esecutivo, per l’intervento dell’Ato 5 riguardanti il completamento e l’ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di Reggio Calabria, sub progetto lotto Gallico. Il valore delle opere è di 18.909.319 euro, le offerte dovranno pervenire entro l’8 ottobre.
A Vallo della Lucania (Salerno...