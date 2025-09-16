A Sciacca bando da 30,6 milioni per la discarica dei rifiuti non pericolosi
Si tratta di un impianto a tecnologia complessa per l’ottenimento di rifiuto biostabilizzato e combustibili
Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti a Sciacca. Srr Ato 11 Agrigento Ovest ha pubblicato un bando dal valore di 30.665.753 euro per la realizzazione del Tmb e della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio in contrada Saraceno/Salinella.
In particolare gli interventi prevedono la realizzazione di un impianto di Trattamento meccanico biologico (Tmb) e della vasca di servizio dell’attuale installazione IPPC di contrada Salinella. Si tratta di un impianto a tecnologia ...