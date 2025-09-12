Ercolano, gara Invitalia da 22,3 milioni per la riunificazione di Villa Favorita
A Roma bando da 14 milioni per la realizzazione di un edificio multifunzionale e di un sistema di verde e spazi pubblici nell’area del Maxxi
A Ercolano vanno in gara opere di riqualificazione con fondi Pnrr. Invitalia ha pubblicato il bando, dal valore di 22.360.000 euro, per il progetto di riunificazione della Villa Favorita. L’intervento mira al recupero e alla valorizzazione dell’intero complesso monumentale, oggi in gran parte in stato di degrado.
Gli interventi - specifica il disciplinare di gara -, consentiranno di restituire al pubblico sia i manufatti architettonici che gli elementi paesaggistici del parco. Per l’area identificata...