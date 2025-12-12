A Roma bando da 40 milioni per il centro di protonterapia dell’Ifo
A Cosenza project financing da 138 milioni per i lavori di riqualificazione edile ed impiantistica dell’Azienda sanitaria provinciale
Bando di edilizia sanitaria a Roma. Ifo - Istituti fisioterapici ospitalieri - appalta la progettazione e realizzazione di un centro di protonterapia presso l’Ifo. Il valore delle opere è di 40.003.847 euro. Offerte entro il 2 febbraio.Opere di edilizia sanitaria anche a Cosenza con la formula del project financing. Asp - Azienda sanitaria provinciale - cerca capitali privati per affidare in concessione i lavori di riqualificazione edile ed impiantistica e i servizi di logistica pazienti, di lavanolo...