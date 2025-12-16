Bando da 22,3 milioni per opere di difesa costiera a Fregene e Ostia
La Regione Lazio appalta i lavori di ripascimento protetto da barriere e pennelli. Offerte entro il 19 gennaio 2026
La Regione Lazio ha promosso un bando dal valore di 22.384.800 euro per i lavori di realizzazione di opere rigide a difesa della costa. Gli interventi consistono nella realizzazione di opere rigide o la rifioritura di opere rigide esistenti (soffolte, pennelli o una combinazione di queste) sommerse o semisommerse, realizzate preferibilmente con scogli (massi naturali di pietra), il dragaggio e il ripascimento per garantire il versamento di sabbia contenuto tra le barriere e l’eventuale servizio accessorio...