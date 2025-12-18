Firenze, gara da 53 milioni per il nuovo Dea dell’ospedale San Giovanni di Dio

A Firenze vanno in gara i lavori di realizzazione del nuovo Dea presso il Presidio ospedaliero San Giovanni di Dio. L’Usl Toscana Centro ha promosso un bando dal valore di 53.030.581 euro per la costruzione di complesso che si articolerà in tre corpi: il padiglione sanitario vero e proprio, la parte di connessione tra il nuovo edificio e l’ospedale e infine il blocco con scale ed ascensori per un totale di circa 13 mila metri quadri, oltre alla sistemazione delle aree esterne.

Al primo piano conviveranno...

