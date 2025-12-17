Zaha Hadid Architects vince la progettazione del Grande Ospedale della Malpensa

La società londinese Zaha Hadid Architects si è aggiudicata la progettazione del Grande Ospedale della Malpensa, il nuovo polo sanitario che unirà in una sola struttura gli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate, nell’area compresa tra Milano e Varese. Bandito dall’azienda regionale lombarda Aria, il concorso internazionale con procedura ristretta aveva per oggetto l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un Pfte. L’importo presunto degli onorari e delle spese ...

