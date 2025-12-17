Zaha Hadid Architects vince la progettazione del Grande Ospedale della Malpensa
Concorso internazionale della regione Lombardia. Importo presunto degli onorari di quasi 10 milioni di euro. Il nuovo polo sanitario unirà in una sola struttura gli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate, nell’area compresa tra Milano e Varese
La società londinese Zaha Hadid Architects si è aggiudicata la progettazione del Grande Ospedale della Malpensa, il nuovo polo sanitario che unirà in una sola struttura gli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate, nell’area compresa tra Milano e Varese. Bandito dall’azienda regionale lombarda Aria, il concorso internazionale con procedura ristretta aveva per oggetto l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un Pfte. L’importo presunto degli onorari e delle spese ...