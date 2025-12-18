Progettazione, in Trentino primo bando per la funivia Trento-Bondone

La provincia autonoma di Trento ha pubblicato il bando per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica (Pfte) della prima tratta della funivia Trento–Monte Bondone, dalla città all’abitato di Sardagna. La gara avrà una base di 1,9 milioni di euro, per un valore stimato dell’appalto pari a 2,37 milioni di euro (esattamente 2.373.901,95 euro, al lordo di oneri previdenziali e quinto d’obbligo). Il bando arriva dopo la conclusione della fase di verifica di assoggettabilità alla...