In Lombardia in gara ciclovia, metrò e seggiovia per 37 milioni
Bandi per la pista ciclabile Vento a Pavia, per gli impianti antincendio della metropolitana e per la seggiovia nel complesso sciistico di Aprica
In Lombardia al via tre gare legate alla mobilità e ai trasporti per un importo complessivo di 37 milioni. Aipo manda in gara i lavori di realizzazione del lotto funzionale della ciclovia turistica nazionale Vento tra il confine Piemonte/Lombardia e Pavia (tratta L2). Le opere, dal valore di 13.235.535 euro, interessano i comuni rivieraschi di Po e Ticino. Il bando scade il 22 dicembre.
Atm - Azienda Trasporti Milanesi - assegna i lavori di installazione, da eseguirsi ai fini dell’adeguamento antincendio...