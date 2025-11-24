Servizi tecnici, a Roma gara da 2,1 milioni per rilievi su immobili Erp

Risorse per Roma ha pubblicato un avviso del valore di oltre due milioni (esattamente 2.101.944 euro) per la «redazione dei rilievi, delle indagini diagnostiche, della valutazione della sicurezza strutturale e, sussistendo le condizioni, della progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria» del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Roma. La gara - con procedura aperta - è suddivisa in quattro lotti di diverso valore composti in ragione della...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi