Servizi tecnici, a Roma gara da 2,1 milioni per rilievi su immobili Erp
Al via la procedura di Risorse per Roma in quattro lotti con scadenza il 24 dicembre. No accordo quadro
Risorse per Roma ha pubblicato un avviso del valore di oltre due milioni (esattamente 2.101.944 euro) per la «redazione dei rilievi, delle indagini diagnostiche, della valutazione della sicurezza strutturale e, sussistendo le condizioni, della progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria» del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Roma. La gara - con procedura aperta - è suddivisa in quattro lotti di diverso valore composti in ragione della...