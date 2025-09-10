In Alto Adige gara per la doppia rotatoria da quasi 20 milioni di euro

La provincia autonoma di Bolzano ha pubblicato il bando di gara per i lavori relativi all’opera “Completamento dello svincolo MeBo-uscita Appiano”, che collega la strada statale 42 dell’Oltradige con il capoluogo provinciale e la superstrada MeBo. L’attuale incrocio sarà riorganizzato con due rotatorie e raccordi di accesso alle corsie nord e sud della MeBo in direzione Bolzano e Merano.

Il valore complessivo dell’appalto indicato nel bando è di oltre 19,6 milioni di euro (esattamente 19.637.682,3...