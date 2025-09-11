Astral appalta la manutenzione delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo per 90,5 milioni

Astral appalta un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento delle ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Il bando, dall’importo complessivo di 90,525 milioni, è suddiviso in tre lotti: lavori di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria di limitata entità (14,525 milioni), lavori di molatura (3 milioni) e opere di manutenzione straordinaria, rinnovi e nuova costruzione (73 milioni). Offerte entro l’8 ottobre...

