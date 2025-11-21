A Strabag la scuola Politecnica di Genova da 144 milioni
Il team guidato dal gruppo austriaco (insieme a Gianni Benvenuto, Consorzio Innova, Csi Consorzio Stabile, Maeg Costruzioni e la tedesca Ed. Züblin) si aggiudica l’appalto con un ribasso del 19,15%
In un mercato come il nostro che difficilmente attira i grandi costruttori europei un’importante eccezione è rappresentata dal gruppo austriaco Strabag (sesto nella classifica europea edita da Guamari) che tramite la propria filiale italiana (nata nel 2008 acquistando e ridenominando l’impresa Adanti) si è appena aggiudicato la gara indetta dalla stazione unica appaltante di Regione Liguria per la realizzazione della Nuova Scuola Politecnica sulla collina Erzelli per conto dell’Università degli Studi...