Imprese

A Strabag la scuola Politecnica di Genova da 144 milioni

Il team guidato dal gruppo austriaco (insieme a Gianni Benvenuto, Consorzio Innova, Csi Consorzio Stabile, Maeg Costruzioni e la tedesca Ed. Züblin) si aggiudica l’appalto con un ribasso del 19,15%

di Aldo Norsa e Stefano Vecchiarino

In un mercato come il nostro che difficilmente attira i grandi costruttori europei un’importante eccezione è rappresentata dal gruppo austriaco Strabag (sesto nella classifica europea edita da Guamari) che tramite la propria filiale italiana (nata nel 2008 acquistando e ridenominando l’impresa Adanti) si è appena aggiudicato la gara indetta dalla stazione unica appaltante di Regione Liguria per la realizzazione della Nuova Scuola Politecnica sulla collina Erzelli per conto dell’Università degli Studi...

