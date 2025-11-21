Bando Fer per autoproduzione al Sud, dal 3 dicembre le istanze delle imprese al Gse
Pubblicate le regole operative per l’accesso ai 262 milioni di euro. Opportunità riservata a Pmi e microimprese in Molise, Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna, Puglia e Basilicata
Con la pubblicazione delle regole operative del ministero dell’Ambiente si sta per aprire il bando da 262 milioni di euro (sotto forma di contributo in conto impianti) per realizzare impianti di autoproduzione di energia elettrica su edifici esistenti nei comuni di oltre 5mila abitanti di sei regioni del Sud (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). L’opportunità - relativa all’Azione Pnrr 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da Fer” a valere sul Piano...