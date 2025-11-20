In Italia i servizi immobiliari valgono 51,6 miliardi e cresceranno del 5,4% nel 2025 Scenari Immobiliari: in Europa le attività di gestione, consulenza e progettazione hanno raggiunto nel 2024 un fatturato di 450 miliardi (+3,6% sul 2023) e crescerà del 2,5% quest’anno







