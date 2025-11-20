In Italia i servizi immobiliari valgono 51,6 miliardi e cresceranno del 5,4% nel 2025
Scenari Immobiliari: in Europa le attività di gestione, consulenza e progettazione hanno raggiunto nel 2024 un fatturato di 450 miliardi (+3,6% sul 2023) e crescerà del 2,5% quest’anno
Nel 2024 il settore dei servizi immobiliari in Europa (gestione, consulenza, progettazione) conferma il proprio ruolo strategico nell’economia del continente, raggiungendo un fatturato di quasi 450 miliardi di euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2023, con una stima di ulteriore incremento del 2,5% a fine 2025. È quanto emerge dal rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia, realizzato da Scenari Immobiliari e presentato durante il secondo Forum nazionale sull’industria ...