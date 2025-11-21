Fondi immobiliari e finanziamenti europei per mettere in moto il piano casa
Emendamento della Lega sull’emergenza abitativa al Ddl Bilancio: accesso al Fesr con stanziamenti nel 2026, sarà coinvolta Cdp. Confindustria: proposta positiva ma mancano interventi sull’urbanistica
L’emendamento viene accolto con favore da Confindustria, dal momento che ricalca anche la proposta presentata a novembre 2024 dalla Confederazione nel suo piano per l’abitare sostenibile. Anche se all’iniziativa manca la seconda gamba: «Positivo l’intervento sulle risorse - spiegano - ma resta senza risposte il problema principale per questo tipo di operazioni: la necessità di introdurre semplificazioni urbanistiche che consentano di sbloccare e velocizzare la realizzazione delle iniziative. Ad esempio...