Caro-materiali verso la stabilizzazione: un emendamento alla Manovra riscrive le regole
La misura a firma della Lega prevede la compensazione fissa dei prezzi fino a fine lavori per tutte le 13mila opere avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice appalti
Porta la firma di Tilde Minasi, senatrice del Carroccio molto vicina al leader Salvini, un emendamento segnalato che riscrive il meccanismo del caro-materiali, i vecchi ristori per gli extra-costi sostenuti dalle imprese di costruzione - e anche da quelle ferroviarie - dopo il boom dei prezzi delle materie prime. L’emendamento, se approvato, introdurrà una compensazione fissa dei prezzi fino a fine lavori per tutte le 13mila opere - Pnrr, Foi ed “esodati” - avviate prima dell’entrata in vigore del...