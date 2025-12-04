Ddl edilizia: Ance, bene mettere mano a una riforma organica e trasparente [

«La legge delega sull’edilizia è un importante segnale di attenzione da parte del governo, dopo anni di attesa, su un tema fondamentale per la vita e la crescita delle nostre città». È il commento della presidente dell’Ance Federica Brancaccio in merito alla prevista approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge delega sull’edilizia e le costruzioni.

«Da tempo sottolineiamo la necessità di aggiornare il quadro di norme per rispondere ai bisogni dei cittadini: dalle periferie ai centri...