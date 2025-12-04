Cantieri, debutta in Italia Live Dig Radar: stop ai danni a reti e tubature interrate
Accordo strategico Gruppo Tesya-RodRadar per la tecnologia israeliana che attraverso radar e algoritmi di intelligenza artificiale individua le infrastrutture interrate durante lo scavo
Utilizzare l’intelligenza artificiale per individuare, in tempo reale e direttamente nelle fasi di scavo, la presenza di infrastrutture nel sottosuolo eliminando alla radice il problema del danneggiamento di reti e tubature - un “classico” che comporta il rallentamento dei timing di cantiere e può creare, nei casi più gravi, l’interruzione di servizi essenziali ai cittadini. Debutta in Italia la tecnologia Live Dig Radar, innovativo sistema brevettato dalla società israeliana RodRadar che ha siglato...