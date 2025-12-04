Cantieri, debutta in Italia Live Dig Radar: stop ai danni a reti e tubature interrate

Utilizzare l’intelligenza artificiale per individuare, in tempo reale e direttamente nelle fasi di scavo, la presenza di infrastrutture nel sottosuolo eliminando alla radice il problema del danneggiamento di reti e tubature - un “classico” che comporta il rallentamento dei timing di cantiere e può creare, nei casi più gravi, l’interruzione di servizi essenziali ai cittadini. Debutta in Italia la tecnologia Live Dig Radar, innovativo sistema brevettato dalla società israeliana RodRadar che ha siglato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi