Imprese

Cantieri, debutta in Italia Live Dig Radar: stop ai danni a reti e tubature interrate

Accordo strategico Gruppo Tesya-RodRadar per la tecnologia israeliana che attraverso radar e algoritmi di intelligenza artificiale individua le infrastrutture interrate durante lo scavo

di Mila Fiordalisi

Utilizzare l’intelligenza artificiale per individuare, in tempo reale e direttamente nelle fasi di scavo, la presenza di infrastrutture nel sottosuolo eliminando alla radice il problema del danneggiamento di reti e tubature - un “classico” che comporta il rallentamento dei timing di cantiere e può creare, nei casi più gravi, l’interruzione di servizi essenziali ai cittadini. Debutta in Italia la tecnologia Live Dig Radar, innovativo sistema brevettato dalla società israeliana RodRadar che ha siglato...

Correlati

Diagnosi infrastrutture, in pensione i «vecchi» sensori: la tecnologia Dfos è la nuova frontiera

Gli ultimi contenuti di Imprese